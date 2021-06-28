Такого S-белка никогда ни у одного коронавируса, не было. Это белок искусственный, полученный в американской лаборатории где-то, примерно, в 2013 году

Эксперт по биооружию: вакцина не менее опасна, чем коронавирус

Гейнрих Клей. Лаборатория. 1922 Гейнрих Клей. Лаборатория. 1922

Основной особенностью коронавируса SARS-CoV-2 является наличие особого S-белка, который обеспечивает вирусу проникновение в человеческие клетки.

Каким образом у вируса появился этот белок и какие проблемы вызывает его наличие при разработке вакцин, ИА Красная Весна объяснил микробиолог, эксперт по химическому и биологическому оружию, участник комиссии по разоружению в Республике Ирак, бывший советник генерального секретаря ООН Кофи Аннана, бывший член комиссии ООН по биологическому оружию Игорь Никулин.

ИА Красная Весна: Игорь Викторович, это интервью хотелось бы посвятить S-белку. При заражении человека коронавирусом, сколько этого белка попадает в организм, могут ли там быть варианты, что очень много или очень мало, и как он действует?

Игорь Никулин: Надо сказать, откуда появился S-белок. Такого S-белка никогда, ни у одного коронавируса, не было. Это белок искусственный, полученный в американской лаборатории где-то примерно в 2013 году.

В статье в журнале Nature от 2015 года впервые появилось название SARS-CoV (вирус, который мы сейчас имеем — это SARS-CoV-2). Авторы статьи впервые сумели соединить человеческий вирус SARS и коронавирус китайской летучей мыши. Тогда и появился этот пресловутый белок.

Какая у него функция? Он позволяет вирусу проникать в человеческие клетки через белок-фермент АПФ — ангиотензинпревращающий фермент. Американцам удалось поменять клетку-мишень, что, вообще говоря, очень сложно.

Вирусов, на самом деле, миллионы, но в человеческие клетки могут проникать всего несколько десятков. В природе существует некоторое равновесие. Каждый вирус имеет свою нишу и свою клетку-мишень. Только в нее он может проникнуть. Если вирус не может проникнуть в клетку, используя свои поверхностные белки, то он не может нанести никакого ущерба, поэтому миллионы вирусов для человека совершенно безобидны.

Американцы смогли изменить клетку-мишень через этот S-белок. И в статье показали, что этот гибридный вирус прекрасно растет в клетках человека, размножается с высокими титрами и не поддается лечению никакими известными на тот момент лекарственными препаратами.

Изображение: Скопина Ольга © ИА Красная Весна Создание коронавируса коронавируса Создание

Вот в чем состояла их задача. Нам, конечно, сейчас говорят: «Это не то, это другое». Да, это другое, но это другое сделали те же люди, которые сделали то. Это Ральф Барич, руководитель группы, и другие ученые.

В 2014 году президент Обама запретил проведение таких опасных экспериментов на территории США. Вся эта команда перебралась в Китай и продолжила свою работу, о которой они отчитались в статье в журнале Nature — это самый известный в мире и самый авторитетный научный журнал. И далеко не каждый академик в нашей стране хотя бы раз удостоился чести сделать публикацию в нем.

Любая работа, которая опубликована в журнале Nature, является потенциальным номинантом на Нобелевскую премию. Поэтому говорить, что это что-то несерьезное, что это все не имеет значения, на мой взгляд, не приходится. Если американцы вбухали в этот проект больше $100 млн, то, надеяться на то, что они это сделали просто так, без задней мысли, очень глупо.

ИА Красная Весна: По количеству этого белка — от организма зависит, сколько его попадает? Или это не такое большое значение имеет, сколько попадает, а он опасен сам по себе?

Игорь Никулин: Важно не сколько попадает [в организм], а сколько проникнет в клетку. Конечно, чем больше этого белка и чем больше рецепторов АПФ, тем, соответственно, выше вероятность заражения.

Многие люди у нас страдают гипертонией и принимают так называемые бетаблокаторы (различные прилы — препараты от давления — лизиноприл, каптоприл и тому подобные). Они являются хорошей, на мой взгляд, профилактикой именно заражения SARS-CoV-2. Потому что блокируют этот фермент и, соответственно, вирус через него не может проникнуть в клетку.

О количестве [S-белка, проникающего в организм при заболевании] у меня точных данных нет, я единственное, что могу сказать, что S-белок и является математическим доказательством того, что этот вирус получен искусственно. Ни у одного коронавируса этого S-белка не было. Он появился впервые вот в этой статье от 2015 года, на которую сейчас все ссылаются.

ИА Красная Весна: Идея вакцин заключается в том, чтобы ввести этот S-белок в организм и надеяться на иммунный ответ, надеяться на то, что организм окажется после этого подготовлен к встрече с коронавирусом. И так как не было полноценных клинических испытаний на гуманизированных мышах, когда можно было бы в течение 18 месяцев проследить, как он работает, то неизвестно, сколько белка попадает в организм.

Игорь Никулин: И смотреть, какие изменения происходят в органах. Если никаких, то тогда уже этот препарат можно применять на людях, но у нас, к сожалению, на мышах начали испытывать вакцину в мае [2020 года], а на людях уже в июне. Ни о каком серьезном исследовании говорить не приходится.

Фактически люди у нас сейчас и являются этими подопытными мышами, на которых исследуют новый неизвестный препарат, основанный на этих матричных РНК. Механизм их воздействия на человеческий организм не исследован никак. Вот в чем опасность всего.

Я считаю относительно безопасной только вакцину «КовиВак», потому что она сделана Чумаковским институтом по классическим рецептам, то есть вирус просто ослабляют — и все.

А какие могут быть отдаленные последствия у вставки этого белка в другую матрицу, никто не исследовал. И это, на мой взгляд, очень опасно. Ну, и по миру растет число смертей после вакцинации. Это и в США, и в Западной Европе, и в Израиле уже можно считать установленным фактом.

Основным препятствием при создании CoV-вакцин является феномен антитело-зависимого усиления инфекции, развивающийся в ответ на белок S коронавируса (его стали называть феномен ADE). Усиление инфекционного процесса связано с образованием комплекса между антителом на белок S (шип) и этим белком, который способствует проникновению вируса в моноциты и макрофаги, до этого вирусу недоступные. Спешно созданные кандидатные вакцины на основе S-белка вызывали у экспериментальных животных, зараженных вирусом SARS-CoV, развитие гепатита и утяжеление инфекционного процесса. Феномен ADE является критической проблемой при разработке всех вакцин против SARS-CoV-2. При неоднократном использовании этих вакцин риски существенно возрастают.

Те, кто прививается этими новыми вакцинами, по сути дела, участвуют в медицинском эксперименте, и, на мой взгляд, заставлять людей это делать недопустимо. Это грубейшее нарушение их основных, базовых прав.

ИА Красная Весна: Несмотря на то, что полноценных экспериментальных данных по вакцинам сейчас нет, теоретически Вы как эксперт по этой теме можете предположить, что избыточное количество S-белка, попавшего в организм с вакциной, может сделать? Есть вероятность более серьезного антителозависимого усиления инфекции (ADE)?

Виктор Тардьё. Вакцинация. 1923 1923 Вакцинация. Тардьё. Виктор

Игорь Никулин: Да, может произойти «цитокиновый шторм», когда собственные иммунные клетки набрасываются на ту же самую легочную ткань. Вот с чем сталкиваются очень многие люди, которые попадают в результате в реанимацию. Поэтому, конечно, это очень серьезная проблема, и на нее еще в прошлом году указывали наши специалисты, в том числе военные вирусологи. Но, к сожалению, этот эффект не был до конца исследован, хотя о нем было известно еще по вирусам MERS и SARS. Поэтому изначально ученые знали, что есть ряд опасностей, но, к сожалению, «скорей, скорей…». Политическая необходимость взяла верх — и политическая целесообразность. По-другому я сказать не могу. Гонка за мировое первенство с вакциной сделала свое черное дело.

Вакцина продолжает быть достаточно опасной. Может быть, она и не опаснее самого вируса, но угрозы в общем-то сопоставимы, на самом деле. Поэтому вводить обязательное вакцинирование, на мой взгляд, недопустимо.

ИА Красная Весна: Вы сказали об эффекте антителозависимого усиления инфекции в случае с MERS и SARS. Что это за вирусы и какие они — естественные или искусственные? Это первый вопрос. И второй: с ними, быть может, тоже есть опыт применения экстренных, не до конца проверенных вакцин? И вообще, в истории каков подобный опыт? Он есть? Потому что, может быть, он есть, и он позитивный, и все мы тогда должны об этом знать?

Игорь Никулин: Ну, во-первых, все вот эти вирусы, которые мы имеем последние 20-30 лет, конечно, быстро мутируют. Природные вирусы мутируют очень редко и очень мало — быть может, один раз в сто лет; а вот то, с чем мы столкнулись в последние годы — вирусы гриппа или ОРВИ — мутируют зачастую несколько раз в году. Поэтому вакцина, которая применялась весной, осенью может быть уже неэффективной — вот в чем проблема со всеми этими РНК-вирусами.

На мой взгляд, по крайней мере, SARS-CoV, — это очевидно, вирус, созданный искусственно, потому что он не имеет никакого природного резервуара, и ни одно животное им заразить не получается. То есть не пришлось бы использовать «гуманизированных» мышей, если бы, допустим, вирус жил в тех же летучих мышах или панголинах, или в каких-либо других животных. Но в них он не живет, даже в обычных мышах не живет, или в крысах лабораторных, которые обычно используются для медицинских экспериментов. Вот в этом проблема.

То есть статья в журнале Nature есть, а природного очага нет. Из этого мы делаем вывод, что все-таки этот вирус искусственный, и к этому выводу склоняются уже многие ученые по всему миру, в том числе Нобелевские лауреаты, такие, как Люк Монтанье, который в свое время открыл вирус ВИЧ.

Я думаю, что, как в каждой новой доктрине, есть три стадии: первая стадия — «это бред», вторая стадия — «ну да, в этом что-то есть», а третья стадия — «это все давно знают». У нас сейчас заканчивается первая стадия, то есть число людей, которые говорят, что это [версия об искусственном происхождении коронавируса] бред, начинает стремительно сокращаться. Я думаю, уже к концу года начнется массовое переобувание ученых, и они разом прозреют, особенно, когда американцы достанут-таки из своих сейфов все доказательства.

Я думаю, доказательства, что с этим вирусом работали в Китае, у них есть. Потому что, если они этот проект курировали от начала до конца, финансировали его, то можно не сомневаться, что все ходы у них записаны. Поэтому сейчас они ждут, когда Китай сам себя «закопает» своим враньем и теорией, что, пардон, летучая мышь, спарилась с панголином, и это перешло на человека, а в результате этой операции на «мокром» рынке в Ухане возник такой чудовищный монстр. На мой взгляд, это абсолютно ненаучная теория, думаю, что к концу [этого] года или к началу следующего она будет полностью разоблачена.

ИА Красная Весна: Спасибо за беседу.

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